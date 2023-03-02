Balotelli Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devine imza atacak

Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiği ve sarı-kırmızılıların İtalyan golcüyü Gomis'in yerine transfer edeceği iddia edildi.

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray için İtalyan basını, Mario Balotelli iddiasında bulundu.

Calciostyle'ın haberine göre, Galatasaray, Sion'dan ayrılmak isteyen Mario Balotelli'ye talip oldu. Sarı-kırmızılıların bu transferi takımdan ayrılması gündemde olan Bafetimbi Gomis'in yerine düşündüğü belirtildi.

Adana Demirspor'da 19 gol attı

Manchester City, Milan ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Mario Balotelli, Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi Şimşekler'de 35 maçta sahaya çıkan İtalyan golcü, 19 gol attı.