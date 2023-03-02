BIST 5.261
DOLAR 18,89
EURO 20,03
ALTIN 1.116,12
HABER /  DÜNYA

Rusya açıkladı: Türkiye, Çin ve Brezilya ile 'parayı' görüştük

Rusya açıkladı: Türkiye, Çin ve Brezilya ile 'parayı' görüştük

Dolar, euro ve Japon yeni üzerinden ağır suiistimallerin olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarımla ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştük' dedi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdiği Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapma konularını ele aldıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçti. Lavrov, zirve marjında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Qin Gang ve Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Ulusal paralara geçiş adımı

Lavrov, "Batı'nın keyfi yaptırımlarından ve diğer gayriresmi eylemlerinden korunmak amacıyla yeni tedarik zincirlerine geçiş, ABD'lilerin dolar üzerinden ağır suiistimalleriyle bağlantılı olarak ulusal para birimleri üzerinden anlaşmalara geçiş konuları Türk, Çinli ve Brezilyalı mevkidaşlarıma yaptığım görüşmelerde ele alındı" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, euro ve Japon yeni üzerinden yapılan ticaretlerde de kendilerine yönelik suistimaller olduğunu söyledi.

"Rusya, ukrayna krizinin çözümünde ciddi müzakere tekliflerini reddetmiyor"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Lavrov, "Krize siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım. Bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahkeme kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!
Mahkeme kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!
Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı! İşte gerekçeleri...
Ekşi Sözlük hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı! İşte gerekçeleri...
Depremin 248’inci saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Depremin 248’inci saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Olağanüstü kuraklık tedirgin etti! Çiftçi: Canımız tarlaya gitmek istemiyor
Olağanüstü kuraklık tedirgin etti! Çiftçi: Canımız tarlaya gitmek istemiyor
Euro bölgesinde beklenmedik gelişme! Şubat ayı enflasyonu korkuttu
Euro bölgesinde beklenmedik gelişme! Şubat ayı enflasyonu korkuttu
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Millet sırtını mafyaya değil, adalete dayayacak
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Millet sırtını mafyaya değil, adalete dayayacak
Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'a istenen hapis cezası belli oldu
Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'a istenen hapis cezası belli oldu
İhsan Bayram apartmanı 90 kişiye mezar olmuştu inşaat mühendisi ile müteahhit suçu birbirine attı
İhsan Bayram apartmanı 90 kişiye mezar olmuştu inşaat mühendisi ile müteahhit suçu birbirine attı
İstanbul'da o ilçeler depremde 10 şiddetinde sallanacak! Deprem uzmanı tek tek sıraladı
İstanbul'da o ilçeler depremde 10 şiddetinde sallanacak! Deprem uzmanı tek tek sıraladı
Doktorların açıklayamadığı kız! Aleyna Ölmez taburcu oldu, enkaz altında 11 günü böyle geçirmiş
Doktorların açıklayamadığı kız! Aleyna Ölmez taburcu oldu, enkaz altında 11 günü böyle geçirmiş
İstanbul'da camide yasak aşk rezaleti! Müezzin karakola sığındı
İstanbul'da camide yasak aşk rezaleti! Müezzin karakola sığındı
İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular
İstanbul'da 26 kadını rezidansta zorla tuttular! Pencereden yardım çığlığı: Mendil sallayınca kurtuldular