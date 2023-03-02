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HABER /  POLİTİKA

Altılı masa toplantısı iki genç tarafından protesto edildi: Bizim adayımız İnce

Altılı masa toplantısı iki genç tarafından protesto edildi: Bizim adayımız İnce

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sürerken parti genel merkezine gelen gençler, toplantıyı pankart açarak protesto etti.

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Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefet, bugün konuyla ilgili bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılırken, aday belirsizliğinin son bulması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Muharrem İnce'ye destek gösterisi
Ancak toplantı sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önüne gelen bir grup genç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce lehine pankart açmak istedi.

Muharrem İnce'ye destek gösterisinde bulunan gençler, altılı masanın adaylık politikasını eleştirdi.

Açmak istedikleri pankart ellerinden alındı 

Bu anlarda gençlerin güvenlik güçleri tarafından engellendiği görüldü.

'Anayasal hakkımız bu' diyerek pankartları ellerinden alınan gençler, yaşananlara tepki gösterdi.

"Adayımız ya Muharrem İnce olacak ya da Mansur Yavaş"

Pankart açmaya çalışan gençler, “Bizim adayımız ya Muharrem İnce olacak ya da Mansur Yavaş” ifadelerini kullandı.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

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