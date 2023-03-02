Messi'ye ölüm tehdidi! Ateş açıp yazı bıraktılar

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun ailesinin sahibi olduğu markete silahlı saldırıda bulunan kişiler, Messi'ye tehdit mesajı gönderdi.

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Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, ülkesinde büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre dünya starı, silahlı kişiler tarafından tehdit edildi.

14 el ateş ettiler, Messi'ye tehdit yazısı bıraktılar

El Pais'in haberine göre Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Messi'nin kayınpederinin dükkanı kurşunlandı. Silahlı iki kişi, sabah saat 03.00 sularında süpermarkete gelerek 14 el ateş etti. Saldırganlar Messi'ye tehdit içeren bir yazıyı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

"Seni bekliyoruz"

Saldırının sabah saatlerinde olmasından dolayı sokakta hiç kimse yoktu. Kurşun izleri süpermarketin camlarında görüldü. Saldırıyı düzenleyen iki kişi, Arjantinli futbolcuya ise "Messi seni bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir yazı bıraktı.

"Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum"

Mahalle sakinlerinden Oscar, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum. Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" diyerek olayı anlattı.

"Bu tür saldırılar Rosario'da olağan bir durum"

Başka bir mahalle sakini Mabel ise "Duymadım çünkü biraz daha uzakta yaşıyorum, televizyondan öğrendim. Ama beni şaşırtmadı. Bu tür saldırılar Rosario'da zaten olağan bir durum" ifadelerini kullandı.

Failler hakkında hiçbir fikir yok

Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni, saldırının failleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığını söyledi. Brilloni, medyaya ise "Süpermarketin normal şekilde çalışabilmesini sağlayacağız" dedi.

Messi Arjantin'e gidecek

Ailesiyle birlikte Paris'te yaşayan Lionel Messi, milli takımla iki hazırlık maçı oynamak için ay sonunda ülkeye dönecek. Dünyaca ünlü yıldızın, bu olaydan sonra Rosario'ya gelip gelmeyeceği belli değil.