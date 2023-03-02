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Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti

Sözcü TV aday uzlaşmasını pas geçip hava durumuna devam etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV, Millet İttifakı'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamayı KJ'den bile görmedi.

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Altılı masa bugün bir kez daha toplandı. 12'nci kez toplanan muhalefet liderlerinin ana gündem maddesi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıydı.

Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda adayın belirlendiği ve 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Bu durumun yanı sıra liderlerin pazartesi günü bir kez daha toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Hava durumuna devam ettiler

Henüz adayın kim olacağı duyurulmazken, muhalefete yakınlığıyla bilinen ve yayın hayatına yeni başlayan Sözcü TV'de Millet İttifakı'nın toplantısının bittiği sıralarda hava durumu programı yayınlanıyordu.

Tüm muhalif medya haberi son dakika olarak vererek özel yayın yaparken, Sözcü TV haberi KJ'den bile görmedi. 

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