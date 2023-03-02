Aday toto! 6’lı masanın adayı ve Sedef Kabaş’ın seçim sloganı

Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 12. kez bir araya geldi ancak saatler süren toplantının ardından yine bir aday çıkmaması şaşırtmadı. İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak dile getirmesinin ardından altılı masanın 12. toplantısından da cumhurbaşkanı adayı çıkmadı. Sosyal medyada Millet İttifakı'nın adayının, seçim zamanı kazı kazandan belli olacağı konuşulmaya başladı. Gazeteci Sedef Kabaş da henüz aday yokken altılı masanın seçim sloganına sosyal medya hesabından duyurdu: İNDİRİN ŞUNLARI…

Yaşanan bu olayın perde arkasını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabımda değerlendirdi.