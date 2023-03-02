6'lı masanın "Ortak adayda uzlaştık" açıklaması lafta kaldı

Altılı masanın 12. toplantısının ardından CHP'lilerde Kemal Kılıçdaroğlu sevinci yaşanmaya başladı. Farklı cephelerden farklı açıklamalar gelmeye başladı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmayı henüz başaramayan altılı masa, 13. kez toplanma kararı aldı.

Yapılan açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler zafer kutlamasına başladı. İyi Parti'de ise moraller bozuk.

Kesin karar, 6 Mart Pazartesi günü

Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını isteyen Meral Akşener ve kurmayları istediğini alamadı. Akşener, A Takımı ile görüşmek üzere süre istedi. Kesin karar, 6 Mart Pazartesi günü verilecek.

Türk siyasi tarihinin en hareketli anlarından biri yaşandı.

Kim ne dedi?

* Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın TELE1, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu ilan etti.

* Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, “Başlıyoruz!.. Başlıyoruz.. Başlıyoruz!” açıklamasını yaptı.

* İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Genel Başkanımız tek aday konusunda ısrarcı.” dedi.

* Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezi'nde olağanüstü toplantı kararı aldı.

* Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Akşener İmamoğlu adını masaya getirmiş ve adına yaptırdığı anketleri göstermiş.” ifadeleriyle elindeki kulis bilgilerini paylaştı.

* TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Bu saatten sonra bu masayı devirecek liderin siyasi kariyeri biter, millet gerekeni yapar” dedi.

* TELE1'de durumu yorumlayan Emre Kongar ise, “Meral Akşener gerçek bir parti lideri değilse o zaman o da bir çatlak ses çıkaracak. O zaman onu da göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

* Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini sürekli dile getiren isimlerden olan CHP PM Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Pazartesi gününü bekleyin.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “herkesin cumhurbaşkanı” olacaktır

* Eski CHP Millletvekili Barış Yarkadaş, "Cumhuriyetin 100. yılına cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanı yakışır… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, “herkesin cumhurbaşkanı” olacaktır. Türkiye’nin buna ihtiyacı var." notuyla paylaşımını yaptı.