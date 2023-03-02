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HABER /  POLİTİKA

Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi

Altılı masa toplantısından kritik notlar: Meral Akşener süre istedi

Altılı masanın toplantısında 5 liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dediği öğrenildi. Yalnızca İyi Parti Lideri Meral Akşener'in parti kurullarına danışmak için süre istediği aktarıldı.

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Altılı masa bugün bir kez daha toplandı. Altı muhalefet partisinin liderleri saat 14.00'te bir araya geldi. 12'nci toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından pazartesi günü bir kez daha görüşüleceği açıklandı.

Açıklama yapıldı: Adayımız belirledik

Yine ayrıca toplantı sonrası yapılan açıklamada Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayını belirlediğini duyuruldu.

Adayın ise altılı masanın pazartesi gün yapılacak toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin aktardığına göre masada adaylık görüşmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi gündeme geldi.

Akşener, partisinin yetkili kurullarına danışacak

Teker teker görüşlerini açıklayan liderlerden 5'inin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dediği öğrenildi.

Toplantıda başka bir ismin adı gündeme gelmezken, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in kararı yetkili kurullara danışmak için süre istediği aktarıldı.

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