Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı. Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük’e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

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Birçok kez halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden nefret yuvası Ekşi Sözlük, binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremi sonrası da kin kusmaya devam etmişti. Ekşi Sözlük yöneticileri ve yazarları, afetzedeye hakaret savurmuşlardı.

Birçok kez Türkiye aleyhinde ve PKK lehinde paylaşımların yapıldığı, afetlerin ve felaketlerin yaşandığı dönemlerde dahi provokasyonların sosyal medyaya yayıldığı adres olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engelledi.

Karar kaldırıldı

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.

Tekrar incelendi

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.