6'lı masadaki aday tartışması sosyal medyaya taşındı

Yaklaşan seçimlere doğru gidilirken, altılı masa bir kez daha aday belirleyemeyerek 13. kez toplanma kararı aldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, sosyal medyada Millet İttifakı'nın mensupları arasında tartışmalar dikkat çekti.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kalmasına rağmen Millet İttifakı'nda ise aday belirsizliği sürüyor. 12. kez toplanan 6'lı masa, yine aday belirlemeyi başaramayarak 13. kez toplanmaya karar verdi.

Kararın ardından ise CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarak zafer kutlamaya erkenden başladılar.

Sosyal medyada ise Millet İttifakı'nın mensupları arasında söz düellosu başladı.

Millet İttifakı'nda karşılıklı atışmalar

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medyadan yaptığı "Millet 5'ten büyüktür" yorumunu kısa bir süre sonra sildi.

Dikbayır, yaptığı diğer açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ayar veren tweet atıp sonra silmek, bari cesaretli ol"

"Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o.."

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay ise Dikbayır'a yanıt olarak şöyle yazdı:

"Ayar veren twitt atıp sonra silmek Bare cesaretli ol Siyaset başka iş agalar. Torpille makam sahibi olunca usta siyasetçi olunmuyor ! 23 senem geçti bana sorun ne biliyorsun ? Vallahi billahi hiç bir şey bilmiyorum,daha çok pişmem lazım! Millet ittifakını sabote etmeyin,susun"

"Küçük hesapları bırakıp, gerçek tehlikeyi görmeli"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metun Ergun ise şu yorumu yaptı:

"Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir."

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından, "Millet ne derse o olacak" dedi.

"Apoletlerini sök dedik sana"

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Yasin Öztürk'ün, Kılıçdaroğlu'na attığı olarak yorumlanan tweette ise "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadesi yer aldı.

İYİ Parti Kurucusu Ümit Beyaz ise "Meral Akşener varsa umut vardır" yorumunda bulundu.

"İYİ Parti kurumsal yapısı, milletin sesine kulak verecektir"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Gik üyesi Şükrü Kuleyn "Az Kaldı" hashtagiyle birlikte şunları yazdı:

"Kimse merak etmesin; İYİ Parti kurumsal yapısı, Genel Başkanının liderliği,özverisi,fedakarlığı ve feraseti doğrultusunda Milletin sesine kulak verecektir."