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Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler

Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 depremzede hayatını kaybetti, 4 depremzede yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolundaki kavşakta saat dün 16.00 sıralarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Can Güler ve Başak Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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