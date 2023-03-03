Deprem anketi! 11 şehri yıkan deprem siyasetçileri de enkaz altında bıraktı! Optimar araştırdı
KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Optimar Araştırma'nın yaptığı anket, depremde siyasetin sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. En büyük sorun ekonomi değil artık deprem olurken, sorunun çözüleceğine inanç da dip yaptı... İşte deprem anketinin ayrıntıları...
KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 45 binden fazla can kaybına neden olan depremlerin ardından yapılan anketlerle ilgili tartışma sürerken, Optimar Araştırma depremden sonra yaptığı anketi yayınladı. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin aktardığı Optimar anketinde depremle ilgili çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın deprem sonrası yaptığı o anketten çarpıcı sonuçlar...
Optimar’ın 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin kişi üzerinde yaptığı ankette en önemli sorun olarak ekonomi ve geçim sıkıntısı yerini yüzde 67.3 ile depreme bırakmış durumdu. İkinci sırada ise yüzde 18.1’le ekonomi geliyor.
11 şehrimizin yıkıldığı, 50 bine yakın insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası ortaya çıkan sorunu kimin çözeceği sorusuna ankete katılanların yüzde 29.3’ü “AK Parti” çözer cevabı vermiş. “CHP” diyenlerin oranı yüzde 19.1. “HDP” çözer diyenler yüzde 6 çıkarken, onu yüzde 5.6’yla “İYİ Parti” takip ediyor. “MHP” diyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıkıyor.
Deprem sorununu hiçbiri çözemez diyenler
Ankette bir nokta daha dikkatimi çekti. İkinci sırada çıkan veriye hem iktidarın hem muhalefetin dikkat etmesi gerekiyor. Ankete katılanların yüzde 21.3’ü “Hiçbiri çözemez” diyor. Bu siyasete olan güvensizliği yansıtması açısından çarpıcı bir veri.