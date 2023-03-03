Deprem anketi! 11 şehri yıkan deprem siyasetçileri de enkaz altında bıraktı! Optimar araştırdı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 45 binden fazla can kaybına neden olan depremlerin ardından yapılan anketlerle ilgili tartışma sürerken, Optimar Araştırma depremden sonra yaptığı anketi yayınladı. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin aktardığı Optimar anketinde depremle ilgili çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın deprem sonrası yaptığı o anketten çarpıcı sonuçlar...