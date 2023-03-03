Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu masada birbirine girdi! Akşener 'masadan kalkayım mı?' dedi

Millet İttifakı dını alan Altılı Masa'nın dünkü toplantısında büyük gerilim yaşandı. 5 partinin adaylığını onayladığı Kemal kılıçdaroğlu ile Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'a isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında sert bir söz düellosu yaşandı. Kemal kılıçdaroğlu, neredeyse Meral Akşener'i masadan kovdu. İşte o kavganın perde arkası

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Altılı Masa toplantısı sonrası 6 liderin imzasıyla adayın 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı duyurulurken, herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mille İttifakı'nın ortak adayı olduğu şeklinde yorumladı. Ancak kısa süre sonra Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden Ümit Dikbayır'ın "Millet 5’ten büyüktür" diye tweet atması sonrası ortalık karıştı. Akşener toplantıdan sonra gece parti yöneticileri ile bir araya geldi. Bugün için de 81 ilin başkanını Ankara’ya çağırdı. Peki masada ne oldu? Meral Akşener ile Kemal kılıçdaroğlu arasındaki restleşmeyi diğer liderler nasıl bastırdı? İşte kulislere yansıyanlar...

İlk Temel Karamollaoğlu önerdi

Altılı Masa'nın ev sahipliğini yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini gündeme getirdi. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal bu öneriye destek verdi. Söz sırası Meral Akşener'e gelince ise ortalık adeta buz kesti.

Partim "İmamoğlu ya da Yavaş olmazsa çık gel" dedi

Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına karı çıkan Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" dedi. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" diyerek bu öneriye karşı çıktı. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" karşılığı verdi.

Saadet Partisi'nden paylaşılan fotoğraflardan birinde Meral Akşener'in gözükmemesi dikkat çekti.

Akşener: Ben kalkıp gideyim mi yani!

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Meral Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" restini çekti. Masada gerilim bir anda tavan yaparken, Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilime diğer liderler müdahale edip iki ismi sakinleştirdi.

Herkes partisine danışıp gelecek

Temel Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal'ın devreye girmesiyle pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı. 6 Mart Pazartesi günü kesin karar verilecek.