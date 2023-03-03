Sahtekarlığın da böylesine pes! Taksi durağını ev diye kiralamak istedi!

İstanbul'daki bir 'kiralık ev' ilanı bu kadar da olmaz dedirtti. Avcılar'da daha önce taksi durağı olarak kullanılan 45 metrekarelik kapalı alan; kiralık ev diye ilana konuldu. Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarlanan kapalı alan için istenen kira bedeli ise görenleri şaşırttı.

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Yüksek ev kiraları İstanbul'da aldı başını gitti. İnsanlar kiralık ev aramaya korkar hale gelirken, bazı fırsatçılarsa adeta ne yapacağını şaşırdı. Son örnek ise Avcılar'dan geldi. Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarlanan eski taksi durağı 'kiralık ev' diye ilana konuldu.

Taksi durağı için 3 bin TL istiyor

Bir zamanlar taksi durağı olarak kullanılan ve yıllardır boş olarak duran kapalı alan, bir emlak sitesinde kiralık olarak ilana çıktı. Daha önce taksi durağı olan bir göz kapalı alan için istenen fiyatın ise 3 bin TL olduğu görüldü.

Görenler gözlerine inanamazken emlakçı ise bu 45 metrekarelik alanın kullanıma gayet de uygun olduğunu iddia ediyor. Hatta mutfak ve banyonun olduğunu söyledi.

"Musluk var, tuvaleti var"

Show Haber muhabirinin sorularına yanıt veren emlakçı "Musluk var, tuvaleti var yan tarafta. Duş da takılabilir." diye konuştu.

İlandaki 'kiralık ev' için zam da yaptığını belirten emlakçı "2 bin 800'dü 3 bin oldu. Pazarlık payı bıraktım" dedi.

Söz konusu ilanın bir süre sonra ise yayından kaldırıldığı görüldü.