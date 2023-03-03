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Başvurular başladı e-Devlet'te EYT düzenlemesi yapıldı! EYT için e-Devlet başvuru ekranı...

Başvurular başladı e-Devlet'te EYT düzenlemesi yapıldı! EYT için e-Devlet başvuru ekranı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi gazetede yayınlandı ve emeklilik için SGK'ya başvurular resmen başladı. EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. İşte e-Devlet EYT başvuru ekranı...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca EYT'li emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Emeklilik için başvurular SGK binalarında yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. 

e-Devlet'e 'EYT' yazılınca.. 

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz.

EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

Tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

İşten ayrılma belgesi şartı yok

EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

SİSTEM KİLİTLENDİ... EYT düzenlemesi Resmi Gazete 02.00 sıralarında yayımlandı. Aynı anda EYT’liler e-devlet’e girmeye başladı. Ve beklenen oldu e-devlet’in ilgili sayfası kilitlendi. Başvuru yapmaya çalışanların karşısına, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı çıktı.

EYT şartları neler?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

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EYT Resmi Gazete'de yayınlandı! EYT için SGK'ya başvuru süreci başladı! EYT'ye için başvuru nasıl yapılır
Foto Galeri EYT Resmi Gazete'de yayınlandı! EYT için SGK'ya başvuru süreci başladı! EYT'ye için başvuru nasıl yapılır Galeriye Gözat
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