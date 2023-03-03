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Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı

Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı

Galatasaray, yaklaşık 4 milyar TL gelir getirmesi planlanan gayrimenkul projesi için büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Emlak Konut’a ait Florya arazisinin kalan 41 dönümlük kısmını 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı.

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Galatasaray Kulübü, Florya arazisini büyütmek için Emlak Konut’tan 41 dönümlük araziyi aldı. Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi’nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmazı KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Onay çıkacak

Bu satın almayla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yanındaki bölüm de Galatasaray’ın eline geçti. Tesisleri Kemerburgaz’a taşımak isteyen sarı-kırmızılı kulübün Florya’daki arsası 95 dönüme ulaştı. Bu satın almayla birlikte gayrimenkul projesine de onay çıkacak.

Yeni tesis planı

Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz’da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından Florya yıkılacak.

Ayrıca altyapının bir bölümü Büyükçekmece’deki, merhum başkan Özhan Canaydın tarafından alınan araziye yapılacak tesise taşınacak.

Galatasaray, Florya'da hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.

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