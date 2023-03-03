Enkazdan çıkardığı aracıyla 800 km gitti anlattıkları polisi de duygulandırdı

Türkiye’nin tek yürek olup deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken afetzedeler yaşadıkları yerleri terk etmeye devam ediyor. Depremde evi yıkılan bir depremzede enkaz altından çıkarttığı aracıyla Hatay’dan Karaman’a geldi. Aracının ön camı ve kaputunun hasarlı olduğu görülen aracıyla polis çevirmesine yakalanan depremzedenin anlattıkları duygusal anlar yaşattı.

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6 Şubat sabahında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Binlerce bina yıkılırken enkaz altında alan on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Hatay’da yaşayan Ramazan Çıngıl isimli bir depremzede enkaz altından çıkarttığı aracıyla 800 kilometre yol giderek ailesiyle birlikte Karaman’a yerleşti. Hasarlı aracıyla polis ekipleri tarafından durdurulan Çıngıl’ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

Başka bir şeyim yoktu

Trafik polislerinin durduğu sırada olay yerinde bulunan bir muhabirin sorularını yanıtlayan Çıngıl, “Hatay’dan böyle geldim. Tehlikeli ama bundan başka bir şeyimiz kalmadığı için mecburen bunu getirmek zorunda kaldım. Bütün her şeyim gitmişti. Enkaz altında arabam kalmıştı. En azından bunu kurtarayım bundan başka bir şeyim yoktu” dedi.

Bir ihtiyacınız var mı?

Polis memurları afetlerin ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirmesinden sonra depremzedeye, “Bir ihtiyacınız var mı?Depremzede olduğunuz için size çekici çağırabiliriz” ifadelerini kullandı. Çıngıl ise, ön camının kırılmayan kısmından yolu görebildiğini söyleyerek “Yavaş yavaş giderim” dedi ve olay yerinden uzaklaştı.