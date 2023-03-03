BIST 5.261
DOLAR 18,90
EURO 20,08
ALTIN 1.119,04
HABER /  GÜNCEL

Enkazdan çıkardığı aracıyla 800 km gitti anlattıkları polisi de duygulandırdı

Enkazdan çıkardığı aracıyla 800 km gitti anlattıkları polisi de duygulandırdı

Türkiye’nin tek yürek olup deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken afetzedeler yaşadıkları yerleri terk etmeye devam ediyor. Depremde evi yıkılan bir depremzede enkaz altından çıkarttığı aracıyla Hatay’dan Karaman’a geldi. Aracının ön camı ve kaputunun hasarlı olduğu görülen aracıyla polis çevirmesine yakalanan depremzedenin anlattıkları duygusal anlar yaşattı.

Abone ol

6 Şubat sabahında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Binlerce bina yıkılırken enkaz altında alan on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Hatay’da yaşayan Ramazan Çıngıl isimli bir depremzede enkaz altından çıkarttığı aracıyla 800 kilometre yol giderek ailesiyle birlikte Karaman’a yerleşti. Hasarlı aracıyla polis ekipleri tarafından durdurulan Çıngıl’ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

Başka bir şeyim yoktu

Trafik polislerinin durduğu sırada olay yerinde bulunan bir muhabirin sorularını yanıtlayan Çıngıl, “Hatay’dan böyle geldim. Tehlikeli ama bundan başka bir şeyimiz kalmadığı için mecburen bunu getirmek zorunda kaldım. Bütün her şeyim gitmişti. Enkaz altında arabam kalmıştı. En azından bunu kurtarayım bundan başka bir şeyim yoktu” dedi.

Bir ihtiyacınız var mı?

Polis memurları afetlerin ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirmesinden sonra depremzedeye, “Bir ihtiyacınız var mı?Depremzede olduğunuz için size çekici çağırabiliriz” ifadelerini kullandı. Çıngıl ise, ön camının kırılmayan kısmından yolu görebildiğini söyleyerek “Yavaş yavaş giderim” dedi ve olay yerinden uzaklaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı
Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı
Maraş yine sallandı çevre iller de hissetti AFAD şiddetini duyurdu
Maraş yine sallandı çevre iller de hissetti AFAD şiddetini duyurdu
Sahtekarlığın da böylesine pes! Taksi durağını ev diye kiralamak istedi!
Sahtekarlığın da böylesine pes! Taksi durağını ev diye kiralamak istedi!
Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'u mağlup etti
Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'u mağlup etti
Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı
Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı
Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler
Depremden kurtuldular, Antalya'da feci kazada can verdiler
Ukrayna açıkladı: Rusya, son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna açıkladı: Rusya, son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna birlikleri Rusya sınırını geçti Putin'in suçlamaları konuşuluyor
Ukrayna birlikleri Rusya sınırını geçti Putin'in suçlamaları konuşuluyor
Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları
Motorine yine zam geliyor! Tekrar 20 lirayı aşacak! 3 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatları
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu masada birbirine girdi! Akşener 'masadan kalkayım mı?' dedi
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu masada birbirine girdi! Akşener 'masadan kalkayım mı?' dedi
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı
28 Şubat Davası hükümlüsü 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Bu kez 5 şiddetinde sallandı