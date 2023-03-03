Kasaplardan alay eder gibi kampanya! İndirimli ürün dediler paylaştılar

Dolar kurunun artması ve alım gücünün düşmesi vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Artan hayat pahalılığı ile birlikte vatandaşlar kırmızı et satın alamayacak hale geldi. Sosyal medyada yayınlanan ve bir kasapta çekildiği belirtilen görüntü ise gündem oldu. Kasapta, "İndirimli Ürün" adı altında etli kemiğin 50 TL'ye satıldığı görüldü.

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Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Dolar kurunun artması ve TL’nin değer kaybetmesi başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok temel ürünün fiyatını etkiledi.

Vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte temel besin ürünlerine neredeyse erişilemez oldu.

Söz konusu zamlardan en çok da beyaz ve kırmızı et nasibini aldı.

Bir fırında çekildiği belirtilen et reyonundaki “İndirimli ürün”ün sosyal medyada yayınlanması ise tepkilere neden oldu. Söz konusu görüntüde “İndirimli ürün” olarak 50 TL’ye etli kemik satıldığı görüldü.

Bir zamanlar sokak köpeklerine verilen kemiklerin artık parayla satıldığının görülmesi vatandaşları isyan ettirdi.

İşte o görüntü: