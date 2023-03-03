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TOGG öncesi kafa karıştıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 1.25 milyona çıktı

TOGG öncesi kafa karıştıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 1.25 milyona çıktı

Geçtiğimiz ay ön sipariş süreci başlayan yerli otomobil Togg'un yollara çıkmasına az bir süre kala elektrikli otomobillerde matrah düzenlenmesine gidildi. Elektrikli otoda düşük ÖTV’ye tabi matrah 700 bin liradan 1.25 milyona çıktı.

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Geçtiğimiz ekim ayında seri üretim bandına inen yerli otomobil Togg için kritik ay geldi. Geçtiğimiz ay ön sipariş süreci başlayan Togg'un bu ay sonuna kadar yollarda olması bekleniyor. Yerli otomobilin yollara çıkmasına az bir süre kala elektrikli otolarda dikkat çeken bir düzenleme geldi.

Elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah yeniden belirlendi. Bu kapsamda motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Karar Resmi Gazete'de

Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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