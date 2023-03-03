Kızılay Başkanı dahil 30 bürokrat görevden alınıyor iddiası! Kerem Kınık 11 şirketten 280 bin TL maaş alıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından en çok tartışılan isimlerin başında gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay'dan maaş almıyorum" dedi. Ancak Kınık'ın Kızılay bünyesindeki 11 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak 280 bin TL her ay maaş aldığı ortaya çıktı. Ankara Kulislerinde Kızılay ve AFAD Başkanları ile Adıyaman Valisi bayta olmak üzere 30 bürokratın görevden alınacağı konuşuluyor.

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Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık başta olmak üzere 30 bürokratın görevden alınacağı konuşuluyor. Depremlerin ardından yetersiz kaldığı, Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır sattığı gerekçesiyle tepkilerin odağına oturan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ın 12 ayrı koltukta oturduğu ortaya çıktı. "Kızılay'dan maaş almıyorum, gönüllü çalışıyorum" diyen Kerem Kınık'ın, Kızılay'ın şirketlerinden yönetim kurulu başkanı olarak her ay 3 asgari ücret karşılığı maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Kızalay Başkanı Kerem Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin çoğu Kızılay bünyesindeki şirketler. Kınık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kızılay'a bağlı şirketler şöyle:

■ Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

■ Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

■ Kızılay Sağlık Anonim Şirketi

■ Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

■ Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi

■ Kızılay Bakım Anonim Şirketi

■ Kızılay Lojistik Anonim Şirketi

■ Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

■ Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

Kerem Kınık istifa çağrılarına, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" karşılığı vermişti.

Kerem Kınık Kızılay'dan aylık 280 bin TL 'huzur hakkı' alıyor Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden maaş almadığını ve gönüllü olarak orada bulunduğunu açıklamıştı. Aynı Kerem Kınık, yıllar önce Habertürk canlı yayınında "Kızılay şirketlerinden huzur hakkı adı altında 3 asgari ücret karşılığı aldığını" itiraf etmişti. Böylece Kerem Kınık'ın Kızılay'ın 11 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaparak aylım 28/ bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.

Kınık sağlık şirketine de ortak çıktı

Kızılay Başkanı Kınık'ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi'nde ortaklığı bulunuyor. Kınık'ın ortaklığının bittiği şirketler arasında 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizmetleri Şirketi ile Toprakanadan Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Şirketi yer alıyor. Toprakanadan Doğal Ürünler şirketinin kurucuları arasında Kerem Kınık ile eşi Hatice Kınık bulunuyor. 2007'den 2016'ya kadar faaliyet göstere şirketin doğal tarım ürünü, kuruyemiş, aktar ürünü sattığı öğrenildi.

Oğlu Kızılay'da, kızı Yeşilay'da görev yapıyor

Kızılay'ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık'ın 2 evladının kamuda yaptığı görevler de tartışma konusu oldu. Kınık'ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü unvanına da sahip. Furkan Kınık'a ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Devlet Övünç Madalyası aldığı bilgisi de yer alıyor. Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor. Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın da Haziran 2022'den bu yana Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun.