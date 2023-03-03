Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili ilk kez konuştu! Altılı Masa hemen bugün tekrar kurulmalı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ismini cumhurbaşkanı adayı olarak sunduğu iki isimden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. "Altılı Masa ayrışma masası değil" diyen İmamoğlu, "Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa onu ikna edeceğiz" dedi.

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İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa'da olan biteni medyadan takip ettiğini belirterek, kendi isminin aday olarak masaya gelmesi ve sonrasında kriz çıkmasıyla ilgili hem Kemal kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener'e çağrı yaptı. Pazartesiye daha 4 gün olduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa onu ikna edeceğiz. Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 1 saat bile uzun süredir. Liderler hemen bugün Altılı Masa'yı tekrar kurmalı" dedi. Meral Akşener'in kendi ismini masaya aday olarak getirmesiyle ilgili "Tek rakibimiz var, bugünkü rejim. Bu rejim binalarımızın sağlamlığını tehdit ediyor, bu rejim çocuklarımızın geleceğini, özgürlüğümüzü tehdit ediyor" dedi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Kılıçdaroğlu beni aramadı...

- Altılı Masa'da konuşulanları basına düşenler kadar biliyorum. Kişisel olarak beni ilgilendiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir telefon ya da bilgilendirme almadım. İsimlerin verildiğini hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de Akşener'in duruşuyla ilgili basından öğrendiklerim var sadece...

İçimizde tartışılması rahatsız edici

- Bu konu ilk defa konuşulmuyor. İmamoğlu meselesinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak iktidar kanadının bunu konuşmasını normal buluyorum çünkü yıpratmak istiyorlar.

- Ama bizim arkadaşların olduğu ortamlarda bunun tartışılması normal değil. 'Bu mevzuya bizi mevzuya etmeyin' dedim. 'Ben bu sürecin neferi olmaya talibim" dedi.

- Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki. Altılı Masa'nın her adayını desteklerim. Her CHP'linin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama karar altılı masanındır.

Birinin gönü kırılıyorsa tamir edilmeli

- Bu masa ayrışma masası değil. Eğri oturup doğruyu kuracağız. Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygılanıyorsa onu ikna edeceğiz.

- Siyaseten kim nereye gelecekle ilgili zerre ilgilenmedim. Ama bir sorun varsa Ankara'ya gittim hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'le görüştüm.

- Mesele 14 Mayıs'ta seçimi kazanma meselesi değil. Mesele 14 Mayıs'tan sonra ne yapılacağı meselesidir.

Altılı Masa hemen bugün toplanmalı

- Altılı liderlerin bugün bile bir araya gelmesi lazım. Bugün niye bir araya gelmiyorsunuz. Neden masayı kurup kaygıları gidermiyorsunuz?

- Milletimizin güvenini emanet ettiği, liderlik yapanlar biraraya gelip bu sorunu çözmeli. Sorumluluk sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'dedir. Bu iki partinin memleketi düşünerek, kaygıları giderek bu işi çözmesi lazım...

Süleyman Demirel'in dediği gibi

- Pazartesiye daha 4 gün var. Süleyman Demirel'in de dediği gibi siyasette bir saat bile uzun süredir. Bu konuyu Pazartesi gününü beklemeden hemen çözmeliler.