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Reuters 150 uzmanla Türkiye için dolar kuru anketi yaptı yıl sonu dolar kuru tahmini ortaya çıktı

Reuters 150 uzmanla Türkiye için dolar kuru anketi yaptı yıl sonu dolar kuru tahmini ortaya çıktı

150 uzmanla gerçekleştirilen Reuters anketine göre; Türk Lirası'nın altı ay içinde dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetmesi bekleniyor. Ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

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Reuters ajansının, uluslararası döviz kurları analistleriyle yaptığı anketin sonucunda, Türk Lirası’nın dolara karşı altı ay içinde yüzde 12 değer kaybetmesinin beklendiği ortaya çıktı.

Anket 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 150 uzmanla gerçekleştirildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında, Türk Lirası’nın geçen yılın en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu hatırlatan ajans, altı ay sonrası için dolar/TL kurunun 21,68 olarak beklendiğini yazdı.

Bu sonucu Reuters’a değerlendiren ABD merkezli uluslararası finans şirketi Wells Fargo’nun uluslararası ekonomisti Brendan McKenna “Merkez Bankası’nın bağımsız olmaması ve para politikalarında geleneksel yaklaşıma aykırı hareket edilmesi, öngörülebilir gelecekte liranın değer kaybetme trendini sürdürmesine yol açacak. Tabii Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rejim değişikliği olmazsa…” dedi.

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