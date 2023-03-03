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TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini açıkladı

TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan'da oynanacağını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Şubat - 1 - 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final maçlarının tarihi ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olmuştu?

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Medipol Başakşehir

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