TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan'da oynanacağını açıkladı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Şubat - 1 - 2 Mart tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final maçlarının tarihi ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan'da oynanacağı duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olmuştu?
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Medipol Başakşehir