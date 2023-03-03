Bomba kulis Altılı Masa dağılıyor! Meral Akşener Pazartesi'yi beklemeden 'hayır' diyecek!

Altılı Masa'da ortalık fena karıştı. Masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tartışan Meral Akşener'in 6 Mart'ta adayın açıklanmasını beklemeden bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' kararını açıklayabileceği iddia edildi. Bu durumda Akşener, 6 Mart günü yapılacak altılı masa toplantısına katılmayacak. İsmail Saymaz, İYİ Parti kulislerinden dinleyip yazdı...

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Millet İttifakı dün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12’nci kez toplanan Altılı Masa'sında kriz çıktı. CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener restleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı Akşener'in muhalefeti nedeniyle açıklanamadı. "Partim bana Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olmazsa masadan hemen çekil" dedi diyen Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "O zaman 5 imza ile açıklayalım" önerisi üzerine "Ben masadan kalkayım mı yani" demişti. Gece yarısı parti yönetimini toplayan Akşener, bugün de partisinin il başkanları ile buluşacak. Altılı Masa kulislerini ve İYİ Parti'deki son durumu İsmail Saymaz yazdı. İşte o kulisler...

Uysal, 'Adayımız Kılıçdaroğlu olmalı’ dedi

Millet İttifakı toplantısı başladıktan sonra sözü Saadet’in lideri Temel Karamollaoğlu aldı. Karamollaoğlu, hafta içerisinde Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın Kılıçdaroğlu’na açık destek verdiğini hatırlattı ve sözü ona bıraktı. Uysal da Kılıçdaroğlu’nun en doğru aday olduğunu belirtti.

Anket önerisini Davutoğlu reddetti

Ardından Meral Akşener söz aldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, “Anketlerde önde gözüküyorlar” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar” dedi. Akşener, aday belirlemek için anket önerisi getirdi. Davutoğlu, bu öneriyi reddetti.

Akşener: O zaman ben kalkayım...

Uysal, Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan söz alarak, CHP liderinin adaylığına destek verdiklerini söyledi. Bu görüşler karşısında sessiz kalan Akşener, parti kurullarında yetki almadığını ve sorması gerektiğini belirtti. İddiaya göre Kılıçdaroğlu “Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın” dedi. Akşener de “O zaman ben kalkayım” diye karşılık verdi. Diğer liderler araya girdi.

Ortak bildiriyi Davutoğlu kaleme aldı

İYİ Parti’nin kararını beklemek için pazartesi gününe dek süre verildi. Ortak bildiriyi ise Davutoğlu kaleme aldı.

İki başkana ‘Adınızı söyledim’ dedi

Akşener, toplantıdan sonra derhal genel merkezine geçti. Yolda İmamoğlu ve Yavaş’ı arayarak, masada isimlerini dile getirdiğini haber verdi. Ardından bütün Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri acilen Ankara’ya çağrıldı.

İYİ Parti'de toplantı saat 03:00'te bitti

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’ne girerken, “Milletin umudu Meral Akşener” diye sloganlar atıldı. İYİ Parti’de, saat 22.30’da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden “Masadan kalkalım” diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu’na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı. Görüşme sabaha karşı saat 3’te bitti.

Pazartesiye kalmadan 'hayır' diyebilir

Akşener, bugün saat 13.30’da İYİ Parti’nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu’nu (GİK) topluyor. GİK’te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın “Hayır” yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir. Bu durumda İYİ Parti’nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu’nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.