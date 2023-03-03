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Meral Akşener'in attığı imzayı gösterdi Murat Yetkin 'tarihe geçme şansı bulunuyor' dedi

Meral Akşener'in attığı imzayı gösterdi Murat Yetkin 'tarihe geçme şansı bulunuyor' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masa toplantısı sonrası ortak aday belirlendi bildirisine imzayı attı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına direnç gösteren İYİ Parti yönetimine karşı ağırlık koymasını isteyen yazar Murat Yetkin, Akşener'in attığı imzayı paylaştı ve "Akşener’in hâlâ Erdoğan’ın seçimde alt edilmesinde kilit rol oynayan lider olarak tarihe geçme şansı bulunuyor." ifadelerini kullandı,

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Altılı masanın ortak aday krizi sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çekinceleri olan Meral Akşener, ilgili kurullardan yetki için süre istedi.

Meral Akşener'i parti genel merkezinde sloganlarla karşılayan İYİ Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı duran imalı tweetleri paylaşıp sonra silmesi dikkat çekti.

Altılı masanın dağılabileceği yorumları yapılırken Gazeteci-yazar Murat Yetkin, bugünkü yazısında Altılı Masa'nın aday konuştuğu son toplantısında yaşananları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını İYİ Parti yönetimine onaylatması dilekçesi gibi

Yetkin, "Akşener’in zor kararı, seçimin zor dönemeci" başlıklı yazısında, "Akşener 2 Mart Masasından sadece Masanın değil, bütün muhalefetin Kraliçesi olarak kalkabilirdi. Bu şansı hala var. Ama kendisinin de imza attığı bildirideki “Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası” ifadesi aslında Akşener’in Masada ağırlık taşıyan Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görüşünü İYİ Parti yönetimine onaylatması dilekçesi gibiydi. Akşener’in zor kararı budur. Akşener liderliği zor sınavlardan geçerek aldı ama en zor sınavını her halde bu hafta sonu parti yönetimiyle verecek" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti yönetimine ağırlığını koymalı

Akşener'in partisinde şahsi hırsları, akıl ve yeteneklerinden fazla olan siyasetçilerle vedalaşmayı göze almasının da bir seçenek olduğunu kaydeden Yetkin, "Erdoğan’dan iktidarı almalarının tek yolunun seçimde Masa ittifakıyla girmek için İYİ Parti yönetimine ağırlığını koyması olacaktır.
Bunun için ne vakit çok geç ne enerji tükenmiş durumda. Siyasi irade yeterli olacaktır. Akşener’in hâlâ Erdoğan’ın seçimde alt edilmesinde kilit rol oynayan lider olarak tarihe geçme şansı bulunuyor." diye yazdı.

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