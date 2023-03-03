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Naci Görür iki bölgeyi işaret etti ve uyardı 7.4 büyüklüğünde bekliyoruz

Naci Görür iki bölgeyi işaret etti ve uyardı 7.4 büyüklüğünde bekliyoruz

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası afetlere ilişkin uyarılarda bulunurken, Erzincan ve Tunceli'ye dikkat çekerek 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı. Görür, "Umarım 6 Şubat gerçek bir milat olur" diyerek, deprem gerçeğini vurgulayıp, bu kez bir ders çıkarılmış olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

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Kahramanmaraş ve Hatay'daki deprem felaketleri, Türkiye'deki afet gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Olası depremlere ilişkin sık sık uyarılarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Fox Tv'de katıldığı Çalar Saat programında da, Marmara Denizi, Erzincan ve Tunceli bölgesine işaret ederek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür’ün açıklamaları şöyle:

"Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye’nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova’dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi’ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı.

Endişe ettiğimiz yerler var

Şimdi Marmara’yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür’ün olduğu yer aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794’te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu.

Umarım 6 Şubat gerçek bir milat olur

Hatalı kentler inşa etmenin en güzel örneği bizim bu deprem bölgeleri. Bunu bütün dünya ders kitabı gibi okuyabilir. Bunların hiçbiri kader değil. Bunları her biri burada bu inşayı, bu yapıyı yaparsanız günün birinde deprem sizi vurabilir. Bunu her yer bilimci burayı gezenler bunu her an söyleyebilirlerdi.

Umarım 6 Şubat gerçek bir milat olur. Bu gerçek bir beka sorunudur. Bu milattır. Eğer olmazsa samimi söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız olarak geleceği olmayan bir devlet durumuna düşer. Eğer durduramazsan bitersin, özgürlüğünü de bağımsızlığına da kaybedersin."

Naci Görür, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına davet edildiğini de belirterek, şunları söyledi:

"Evvelsi gün gece 00.20’de, dün de öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi’nden arandık. Davet edildiğimiz söylenildi. Bizim icap edip etmeyeceğimiz soruldu.

Biz devlet başkanımızdan milletimizin can güvenliğini ilgilendiren bir konuda eğer karınca kararınca yapacağımız en ufak katkı varsa emre amade olduğumuzu, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu, parti üstü bir konu olduğunu ifade ederek zevkle, halkımız için yapabileceğimiz, önerebileceğimiz bir şey varsa koşa koşa geleceğimiz arz ettik."

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