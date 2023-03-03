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Afyonkarahisar'da çekici üzerindeki araçta arama yapıldı 1800 yıllık çıktı

Afyonkarahisar'da çekici üzerindeki araçta arama yapıldı 1800 yıllık çıktı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından çekici üzerindeki bir aracın durdurulması sonucu yapılan aramalarda Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında kent merkezinde durdurulan çekici üzerinde bulunan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet M.S. 3'ncü yüzyıla Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.O. isimli şahsa adli işleme başlanılırken, diğer şüpheli şahısları yakalama çalışmaları ettiği bildirildi.

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