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76 ilde araç sigortası yaptırmak isteyenler hayatlarının şokunu yaşadılar

76 ilde araç sigortası yaptırmak isteyenler hayatlarının şokunu yaşadılar

Eskişehir merkezli 76 ilde, araç sigortası yaptırmak isteyen kişileri güvenilir sitelere yakın isimlerle kurdukları internet siteleri üzerinden toplam 5 milyon 22 bin TL dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Eskişehir'de 50, 75 ilde bin 238 olmak üzere toplamda bin 288 olay tespit edildi.

28 Şubat'ta İzmir, İstanbul ve Sakarya illerinde bulunan toplam 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda çok sayıda ajanda, bilgisayar ve sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 milyon 22 bin TL dolandırmışlar

Olaylarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşları hedef seçerek gerçek ve güvenilir sitelere yakın isimlerle kurdukları 50'den fazla sahte internet sitesi üzerinden güven ortamı oluşturdukları, sitelerinin tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilan verdikleri, mağdurlara sigorta yapacaklarını belirterek hesaplarına para gönderilmesini veya kart bilgilerini almak suretiyle araçların sigortasını yapmayıp haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bugüne çok sayıda kişinin toplamda 5 milyon 22 bin TL dolandırıldığı anlaşıldı. Olay ilgili devam eden soruşturma sürecinde tutarın artabileceği öğrenildi.

Emniyetten uyarı

İnternet siteleri üzerinden araç sigortası işlemlerini yaptıranlar için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde; bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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