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Cuumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili hakaret tweetlerine yönelik şikayetten vazgeçti

Cuumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili hakaret tweetlerine yönelik şikayetten vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde, kendisine yönelik hakaretler sebebiyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.

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Avukat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir" ifadelerine yer verdi.

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