EYT'liler emekli maaşı için aylarca bekleyecek! Hele Ankara ve İstanbul'daki EYT'liler yandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi SGK merkezlerine ve e-Devlet'e koştu... E-devlet kilitlenirken, SGK binalarının önündeki kuyrukların ucu bucağı görünmüyor. Nisan ayında ilk maaşlarını almayı bekleyen EYT'lilere kötü haber geldi. Nisan ayı maaşını alabilmek için aylanca beklemeleri gerekecek. Hele Ankara ve İstanbul'daki EYT'lilerin durumu çok daha vahim...
Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yıllardır beklediği yasa nihayet Meclis'ten geçti. Yasanın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren Mart ayının son gününe kadar SGK'ya başvuru yapan tüm EYT'liler Nisan ayından itibaren emekli aylığını almaya hak kazanacak.
Maaş için aylarca bekleyebilirler
Ancak personel yetersizliği nedeniyle, Nisanda emekli aylığı bağlanıp ödeme yapılacak EYT'li sayısının 100 bin civarında kalacağı, geri kalan yüz binlerce EYT'linin maaşa kavuşmak için aylarca bekleyeceği bildirildi.
Geriye dönük toplu maaş ödenecek
Dosyası aylar sonra onaylanan EYT'lilere geriye dönük toplu ödeme yapılacak. SGK kaynakları, kurumun her yıl ortalama 400 ila 450 bin kişiyi emekli ettiğini, bunun da ayda ortalama 33 bin ila 37 bin emekliye karşılık geldiğini söylediler.
Gece gündüz fazla mesai yapılarak ayda belki 100 bin EYT'linin emeklilik işleminin tamamlanabileceğini belirten SGK yetkilileri, ilk etapta başvurması beklenen 1 milyonu aşkın EYT'linin dosya incelemesinin yıl sonuna, hatta gelecek yılın başına kadar sürebileceğini ifade ettiler.