EYT'liler emekli maaşı için aylarca bekleyecek! Hele Ankara ve İstanbul'daki EYT'liler yandı

Geriye dönük toplu maaş ödenecek

Dosyası aylar sonra onaylanan EYT'lilere geriye dönük toplu ödeme yapılacak. SGK kaynakları, kurumun her yıl ortalama 400 ila 450 bin kişiyi emekli ettiğini, bunun da ayda ortalama 33 bin ila 37 bin emekliye karşılık geldiğini söylediler.