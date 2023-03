Depremzede Gülnihal Kıvrak deprem anını anlattı: O an sadece nutkunuz duruyor ve bakıyorsunuz

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gezisi ile moral bulduklarını ifade eden Kahramanmaraşlı Depremzede Gülnihal Kıvrak, çok zor günler geçirdiklerini belirterek “O gün adeta yer yerinden oynadı. televizyon, masa zıpladı” dedi.

Abone ol

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aydın’a gelen depremzedelerin yaralarını sarabilmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede 65 yaş ve üzeri depremzedelere moral olabilmek amacıyla Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne gezi düzenlendi. Efeler ilçesindeki öğrenci yurtlarından alınan 65 yaş ve üzeri olan 15 kişi, müzeye getirildi.

Rehber eşliğinde müzeyi gezen yaşlılar hem merhum Başbakan Adnan Menderes’i yakından tanıdılar hem de depremin acılarını unutabilmek için moral buldular. Çok zor günler geçirdiklerini ve düzenlenen gezi ile bir nebze de olsa moral bulduklarını ifade eden Kahramanmaraşlı Depremzede Gülnihal Kıvrak, deprem anında insanın şoka girdiğini belirterek “O gün adeta yer yerinden oynadı” dedi.

“Televizyon, masa zıpladı”

Deprem anında saklanmanın akla gelmediğini ve şoka girildiğini ifade eden Gülnihal Kıvrak; “Gece saat 04.17’de hafif bir gürültü ve sarsıntı ile uyandık. Arkasından adeta zıp zıp topunu masaya attığınızda zıplar ya. O şekilde televizyon, masa zıpladı. Yer yerinden oynadı. Sadece gördüğüm buruşmuş bir kağıdın açılıp kapanmasıydı. O an sadece nutkunuz duruyor ve bakıyorsunuz. Şoka giriyorsunuz. O şoku ben, belki de bir kaç gündür bu müzeleri gezip, gelen dostlarımızın sayesinde, sohbetle attım diye düşünüyorum. Günlerce uyku uyumamıştım. Bugünlerde daha iyiyiz. Deprem sonrasında ailemle hep birlikte karar verip, önce büyük oğlumla Konya’ya gittik. Büyük oğlum Konya’da kaldı. Biz Aydın’a diğer oğlumun yanına geldik. Daha sonra bize yurda gidip daha iyi imkanların verileceğini, daha rahat edeceğimizi söylediler. Az bile söylemişler. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Gerçekten şu an hiçbir şey düşünemiyoruz. Hiçbir şeye karar veremiyoruz. İhtiyaçlarımız soruldu ve gerekli ihtiyaçlarımız giderildi. Her şeyi fazla fazla vermeye çalıştılar. Ayrıca kafalarımız dinlensin moral olsun diye de etkinlikler geziler düzenliyorlar. Bizlerle ilgilenenlere getirip gezdirenlere çok teşekkür ediyorum. Bu müze gezisiyle de Menderes’i daha yakından tanıdık. Daha iyi şekilde, müzesiyle, etrafıyla ve Aydın halkıyla her şeyiyle tanıdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aydın’ı görmenin böylesi nasipmiş”

Depremde yakınlarını kaybeden ve Adıyaman’ın Besni ilçesinden Aydın’a gelen depremzedelerden Emine Talan ise “Depremde bacım, kocası ve 3 çocuğu öldü. Bize şükür bir şey olmadı ama çok ölen oldu. Deprem anında ben evde yalnız yatıyordum. Sarsıntıyla kalktım, dua ettim sadece. Deprem sonrasında büyük oğlum ve gelinim bakmaya hemen benim yanıma geldi. ‘Anne iyi misin’ diye seslendiler. Allah sizi esirgesin ben iyiyim dedim çocuklarıma. Sonra açtım kapıyı. Üzerime bir battaniye aldılar ve aşağı indik hemen. Her yer kar ve yağmur, yalın ayak indik aşağıya. Şükür kurtulduk. Allah çocuklarımı korudu ama çok ölen oldu. Tanıdığımız bildiğimiz herkes öldü. Bir oğlum da Besni’de şu an, ‘Anne buralar çok kötü, ürkünç oldu. Gelmeyin’ diyor. Allah bir daha göstermesin. Buraları görmemiştik. Aydın’ı görmek böyle nasip oldu ne yapalım. Allah bir daha göstermesin. Aydın’a geldikten sonra bizimle çok ilgilendiler. Buraları gördük çok sevindik. Çok moral oldu bize. Müzeyi de çok beğendik. Hiç böyle yerleri görmemiştim. Okumuşluğum yok ama müzeyi gezip baktık ve çok güzel” dedi.