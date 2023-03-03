Taraftar krizi devam ediyor! Fenerbahçe'ye deplasman yasağı kararı getirildi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçında ortaya çıkan taraftar krizi devam ediyor. Dün mahkeme kararı ile yasak ortadan kaldırılmıştı. Yaşanan son dakika gelişmesinde Fenerbahçe'ye yeniden deplasman yasağı kararı getirildi. Kayseri 2. Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Karara göre, müsabakaya Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. İşte detaylar...

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Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler, yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunurken, mahkeme dün kararını açıklamış ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarının alınması ile ilgili olarak Kayseri 2. Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Karara göre, müsabakaya Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Alınan bu karar ile birlikte maça saatler kala Fenerbahçe bir gün arayla ikinci kez 'deplasman yasağı' konusunda büyük bir şok yaşadı.

Sarı-lacivertliler dün Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtığını duyurmuştu.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 44. kez mücadele edecek iki takım arasında sarı-lacivertlilerin 26, sarı-kırmızılıların da 8 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Kayserispor ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde 44. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 44. kez mücadele edecek. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 26 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Pedro ve King'in golleriyle 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Türkiye Kupası'nda da rakipler

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda da eşleşti. Hafta içi İstanbul'da oynanması planlanan ancak daha sonra TFF tarafından deprem nedeniyle ertelenen müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak. Fenerbahçe, rakibiyle bugüne kadar kupada 13 kez karşılaşırken, 6 kez tur atlamayı başardı ve 1 kez de grup aşamasında iki takım birlikte bir üst tura yükseldi. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan son 16 turu maçında ise Kayseri ekibi tur atlayan taraf olmuştu.

8 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe, önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 20 puan topladı. Rakip filelere 21 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 9 gol gördü.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.