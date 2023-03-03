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Ümraniye'de korkutan yangın! Finans Merkezi’nden dumanlar çıkıyor

Ümraniye'de korkutan yangın! Finans Merkezi’nden dumanlar çıkıyor

İstanbul'da Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ümraniye Finans Merkezi’nde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu.  Büyük paniğe sebep olan yangın bir iş merkezinin tepesinde  çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına direkt müdahale edildi. 

İlk yapılan araştırmalara göre 3 işçinin dumandan etkilendiği ifade edildi. 

Ayrıntılar geliyor...

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