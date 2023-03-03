BIST 5.236
DOLAR 18,90
EURO 20,07
ALTIN 1.121,65
HABER /  GÜNCEL

Depremzede çocuklara gönderilen kutudaki not herkesi duygulandırdı!

Depremzede çocuklara gönderilen kutudaki not herkesi duygulandırdı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yardımlar sürerken, çocuklara da birçok yerden oyuncak hediyeler gönderiliyor. Osmaniye’de depremzede çocuklara oyuncak kutusu gönderen minik Zeynep Duru Kartal'ın notu ise görenleri duygulandırdı.

Abone ol

Osmaniye’de depremzede çocuklara gönderilen bir oyuncak kutusundan çıkan not, duygulandırdı. Notta, "Ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum" yazdığı görüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal'ın, Osmaniye’deki depremzede çocuklara gönderdiği paketten oyuncak ve not çıktı.

Kartal'ın yazdığı, "Merhaba, ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum.

Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum" notu, okuyanları duygulandırdı.

Osmaniye Belediyesi ekipleri, Zeynep Duru'nun oyuncaklarını Esenevler Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan afetzede çocuklara teslim etti.

Esma Su Ceylan (6), Emine Kurtoğlu (7) ve Ömür Özdoğan (3), teslim aldıkları oyuncaklar için çok sevindiklerini ifade ederek, "Bizlere gönderdiği oyuncaklar için Zeynep Duru arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisini çok seviyoruz" dedi.

Ayrıca, çadır kentte kalan diğer çocuklara da belediye personeli tarafından oyuncak dağıtıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayvan'da doğum oranını yükseltmek için teşvik 2 katına çıkarıldı
Tayvan'da doğum oranını yükseltmek için teşvik 2 katına çıkarıldı
Taraftar krizi devam ediyor! Fenerbahçe'ye deplasman yasağı kararı getirildi
Taraftar krizi devam ediyor! Fenerbahçe'ye deplasman yasağı kararı getirildi
Ümraniye'de korkutan yangın! Finans Merkezi’nden dumanlar çıkıyor
Ümraniye'de korkutan yangın! Finans Merkezi’nden dumanlar çıkıyor
Depremzede Gülnihal Kıvrak deprem anını anlattı: O an sadece nutkunuz duruyor ve bakıyorsunuz
Depremzede Gülnihal Kıvrak deprem anını anlattı: O an sadece nutkunuz duruyor ve bakıyorsunuz
Kızı ve torunlarını depremde kaybetti sözleri ağlattı Enkazdan bir torba taş alıp mezar yaptıracağım
Kızı ve torunlarını depremde kaybetti sözleri ağlattı Enkazdan bir torba taş alıp mezar yaptıracağım
Depremzede çocuklara shop ile "çorap" giydirdi! Yahya Çınkıl'dan açıklama
Depremzede çocuklara shop ile "çorap" giydirdi! Yahya Çınkıl'dan açıklama
Meral Akşener'in attığı imzayı gösterdi Murat Yetkin 'tarihe geçme şansı bulunuyor' dedi
Meral Akşener'in attığı imzayı gösterdi Murat Yetkin 'tarihe geçme şansı bulunuyor' dedi
Naci Görür iki bölgeyi işaret etti ve uyardı 7.4 büyüklüğünde bekliyoruz
Naci Görür iki bölgeyi işaret etti ve uyardı 7.4 büyüklüğünde bekliyoruz
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ümit'in son isteği duygulandırdı
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ümit'in son isteği duygulandırdı
Deprem bölgesinde kamu borçları için hacizler durduruldu
Deprem bölgesinde kamu borçları için hacizler durduruldu
76 ilde araç sigortası yaptırmak isteyenler hayatlarının şokunu yaşadılar
76 ilde araç sigortası yaptırmak isteyenler hayatlarının şokunu yaşadılar
Cuumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili hakaret tweetlerine yönelik şikayetten vazgeçti
Cuumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili hakaret tweetlerine yönelik şikayetten vazgeçti