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Tayvan'da doğum oranını yükseltmek için teşvik 2 katına çıkarıldı

Tayvan'da doğum oranını yükseltmek için teşvik 2 katına çıkarıldı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de nüfusun azalması nedeniyle şehir belediyesi, ilk çocuk için mevcut yardım miktarını iki katına çıkararak, çiftlere 40 bin Tayvan doları (24 bin TL) ödeme kararı aldı.

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Tayvan'ın başkenti Taipei'de nüfusun azalması üzerine düğmeye basıldı. Taipei Belediyesi, 1984'ten bu yana ilk kez Mart 2022'de 2.5 milyonun altına düşen nüfusu arttırmak için çocuk doğuran çiftlere mevcut doğum yardımlarına ek olarak 20 bin Tayvan doları (12 bin TL) verileceğini açıkladı.

Taipei Sivil İşler Müdürü Chen Yong-te böylece 4 Nisan'dan itibaren ebeveynlerin ilk bebekleri için 40 bin Tayvan doları (24 bin TL) alacağını ifade etti. Chen, ayrıca ebeveynlerin ikinci çocuk için 45 bin Tayvan doları (27 bin 769 TL), üçüncü çocuk için ise 50 bin Tayvan doları (30 bin 856 TL) alacağını kaydetti.

Taipei'nin nüfusunun Şubat sonu, Mart başında 2.5 milyona ulaşması bekleniyordu.

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