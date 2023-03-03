Yasak aşk cinayeti Müge Anlı'da ortaya çıktı! Recep Arı'yı Kadir öldürmüş katilden şok itiraf
Müge Anlı programında kayıp olarak aranan Recep Arı ölü bulundu. Bursa Kestel'de yaşanan olayın ardından Müge Anlı katile ulaştı. Canlı yayında gözaltına alınan Recep'in arkadaşı Kadir, emniyette katil olduğunu itiraf etti.
Müge Anlı'da aranan, Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan Recep Arı'nın akıbeti korkunç çıktı. Recep Arı'yı son olarak gören arkadaşı Kadir canlı yayında gözaltına alınmıştı. Bugünkü canlı yayında Müge Anlı, son dakika gelişmesini açıkladı. Anlı, Kadir'in cinayet itirafında bulunduğunu paylaştı.
24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen yakınları araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kaybolmuştu..
Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti..
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, 6 gün sonra Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedeni bulundu.