Yasak aşk cinayeti Müge Anlı'da ortaya çıktı! Recep Arı'yı Kadir öldürmüş katilden şok itiraf

Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti..