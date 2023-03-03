Korkunç iddia! 120 yoğun bakım hastası deprem günü müdahale edilemediği için öldü

HATAY'da depremde en az 22 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerden 2 bine yakının kimliğinin belirlenemediği öne sürüldü. Asıl korkunç iddia ise DW Türkçe'den geldi. 6 Şubat depreminde Hatay Yeni Devlet Hastanesi ağır hasar aldı. Deprem nedeniyle sağlık görevlileri hastaneyi terk ederken yoğun bakımdaki 120 hasta müdahale edilemediği için hayatını kaybetti Hatay Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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11 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği kentlerin başında yer alan Hatay'da en az 22 bin kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybeden 2 bine yakın kişinin kimliği belirlenemedi. DW Türkçe'nin haberine göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay Yeni Devlet Hastanesi ağır hasar aldı. Deprem nedeniyle bütün sağlık çalışanları hastaneyi terk edince, yoğun bakımdaki hastalar içeride mahsur kaldı.

120 yoğun bakım hastası çaresiz kaldı

TOKİ tarafından yapılan ve 2016'da hizmete giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının ağır hasar alması ve artçı depremlerin sürmesi nedeniyle doktorlar, yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalara müdahale edemedi. Bu nedenle en az 120 yoğum bakım hastasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Savcılık soruşturma başlattı, otopsi yapıldı

Bu hastaların aileleri, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulununca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 120 kişiye Adana'da otopsi işlemi gerçekleştirildi.

Çadır bulamadılar, serada sobadan öldüler iddiası İkinci olay ise barınma sorununun boyutlarını gösterdi. Buna göre, depremden sonra Hatay'a yeterli çadır dağıtılamadı. Bu nedenle yüzlerce depremzede bölgedeki tarım amaçlı kurulan seralarda barınmaya çalıştı. Bu sırada seraların içinde kurulan sobalardan çıkan zehirli gazlar depremzedelerin ölümüne neden oldu. Güvenilir bir kaynak, Hatay'da bu şekilde hayatını kaybeden kişi sayısını 10-11 olarak ifade etti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen kişilere otopsi yapılarak dosyaları ayrıldı.

Rönesans Rezidans enkazında ne oldu?

Bir diğer iddia ise Hatay'da "cennetten bir köşe" denilerek satılan ve depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazının kaldırılmasına ilişkin oldu. Bir kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat'ta Hatay ziyareti nedeniyle il yönetiminin "Devlet büyükleri geliyor" diyerek "Enkazı kaldırın" talimatı verdiğini aktardı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verilerek enkazın iş makineleriyle kaldırılması işlemine geçildi. Bu nedenle enkaz altından çok sayıda kişinin beden bütünlüğü bozuldu. Bunlar arasında başı kopanların olduğu iddia edilirken, bu kişilerin kepçeyle müdahale sırasında canlı olup olmadığı ise "bilinmiyor."

Kurtarma geç geldi diye ölüm var mı?

Öte yandan depremde arama kurtarma çalışmalarının geç yapılması eleştiri konusu olmuştu. Bu nedenle enkaz altındaki birçok kişinin öldüğü iddia ediliyordu. Hatay'da ölü muayene işlerine katılan bir kamu görevlisi, "Size gelen cesetlerden bu kişilerin enkaz altında geç kurtarıldığı için öldüğü yönünde bulgu var mı" sorusuna "Yok diyemem" karşılığını verdi. Kaynak, "Bize gelen bazı cesetlerde henüz ölü katılığının oluşmadığını, yani yeni ölmüş olduğunu gördük. Bazı cesetlerde hiçbir yara izi yoktu. Bunlar enkaz altında ya kalp krizinden ya açlık veya susuzluktan öldüğünü düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.