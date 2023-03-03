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Aydın'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi yanan koltuğun arkasından çıktı

Aydın'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi yanan koltuğun arkasından çıktı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bir evin bahçesinde atıl durumdaki koltuktan yükselen alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki çocuk yanarak feci şekilde can verdi.

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Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 1020 sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe kısmında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin bahçe kısmındaki atıl durumda bulunan koltuklar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu gören mahalle sakinleri alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından koltukların arka kısmında bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden çocuğun 4 yaşındaki Berkay Taş olduğu tespit edildi.

4 yaşındaki Berkay Taş’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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