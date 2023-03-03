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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu. Şehirleri ovalardan dağlara döndüreceklerini belirten Erdoğan, "TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 kat ve 3+1 olarak verilecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında deprem sonrası alınacak kararlar ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. 

"Depremin ilk 2 haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. NATO'dan gelen çok kalite, benzer İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Zemin ve etüt çalışmaları bitmiş projelerden başlayarak yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken, şehirlerin yönünü ovalardan dağlara döndürüyoruz.

Daireler 3+1 olacak

Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 kat ve 3+1 olarak verilecektir. Düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı kapsamında deprem, sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi afetleri; salgından teröre, sığınmacı akınlarından ekonomik krizleri ilave etmeliyiz. Yaşadığımız jeopolitiğin dayattığı terör, sosyal kaosu hususa katmalıyız. Böylesi bir yaklaşımın siyaset üstü yaklaşım olarak en doğru olarak düşünüyorum.

"Valiler olarak birçok ilde asgari 1, 2, 3 vali görev yapmakta"

Şu ana kadar 11 ilin tamamını iki kez dolaşma fırsatı buldum. Bakan arkadaşlarımın her ilde koordinatörlük görevi var. Valiler olarak birçok ilde asgari 1, 2, 3 vali görev yapmakta. Bir de özellikle belediye başkanlarımızdan gerek büyükşehir, gerek il-ilçe belediye başkanlarımız kardeş belediye başkanları olarak ilan ettiğimiz yerlerde görevlerini sürdürmektedir."

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesi

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesinin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda meydana gelen depremler ele alınacak. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar ile afet anı ve afet sonrası atılacak adımların da değerlendirileceği kaydedildi. Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzmanlar katılıyor. 

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