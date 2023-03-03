BIST 5.139
DOLAR 18,89
EURO 20,08
ALTIN 1.122,27
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?

nter'le olan sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını verdi. Milli futbolcu İnter'de kalmak istediğini söyledi.

Abone ol

Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini daha önce dile getiren milli futbolcunun adı Galatasaray'la anılıyordu.

Sarı-kırmızılı yetkililerin Hakan'ın sözleşmesinin 1 yılı kalmasını kullanarak milli futbolcu için Inter'le bu yaz masaya oturacağı belirtiliyordu.

İddialara göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini bu yaz alacaktı. 

İngiliz basını da Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'de Leeds ve Southampton'un talip olduğunu öne sürmüştü. 

İngiltere'de çıkan haberlere göre Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli istiyordu.

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Gazzetta dello Sport'a açıklama yaptı ve gelecek kararını duyurdu.

Tek istediğinin Inter'de kalmak olduğunu vurgulayan milli futbolcu "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.

2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu 4 yıl sonra ezeli rakipleri Inter'in yolunu tutmuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına işlem başlatıldı
Deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına işlem başlatıldı
Metroda 2 kadına dehşeti yaşatmıştı! Mahkemeden bıçaklı saldırgan hakkında yeni karar
Metroda 2 kadına dehşeti yaşatmıştı! Mahkemeden bıçaklı saldırgan hakkında yeni karar
Korkunç iddia! 120 yoğun bakım hastası deprem günü müdahale edilemediği için öldü
Korkunç iddia! 120 yoğun bakım hastası deprem günü müdahale edilemediği için öldü
Aydın'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi yanan koltuğun arkasından çıktı
Aydın'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi yanan koltuğun arkasından çıktı