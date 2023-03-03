Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?

nter'le olan sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını verdi. Milli futbolcu İnter'de kalmak istediğini söyledi.

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Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini daha önce dile getiren milli futbolcunun adı Galatasaray'la anılıyordu.

Sarı-kırmızılı yetkililerin Hakan'ın sözleşmesinin 1 yılı kalmasını kullanarak milli futbolcu için Inter'le bu yaz masaya oturacağı belirtiliyordu.

İddialara göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini bu yaz alacaktı.

İngiliz basını da Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'de Leeds ve Southampton'un talip olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere'de çıkan haberlere göre Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli istiyordu.

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Gazzetta dello Sport'a açıklama yaptı ve gelecek kararını duyurdu.

Tek istediğinin Inter'de kalmak olduğunu vurgulayan milli futbolcu "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" ifadelerini kullandı.

2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu 4 yıl sonra ezeli rakipleri Inter'in yolunu tutmuştu.