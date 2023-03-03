Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan krizin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ve kararını açıkladı. Altılı Masa'ya ağır eleştiriler yönelten Meral Akşener, artık masada olmadıklarını ilan etti. Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmaları çağrısı yaptı...

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan krizin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ve kararını açıkladı. Altılı Masa'dan kalkan Meral Akşener, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş'a aday olmaları çağrısı yaptı. Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

- Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmıştır.

- Buna boyun eğmeyeceğiz. Devşirme siyasetin hık deyicisi olmayacaktır.

- Nasıl ki 2017'de milletin kaderini tek bir kişinin iki dudağı arasına mahkum etmek isteyenlerin karşısında durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz.

'Ceketimi assam kazanırım' diyenler gibi...

- Nasıl ki 2020 yılında milletin tercihlerini ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı yerde duruyoruz.

- 2023 yılında milletimin cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, pranga vurulan hürriyet için büyük mücadele verirken ceketimi assam aday ederim karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

- Bizim seçimimiz dün de belliydi bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim mücadelemiz dün de bugün de aynı.

Erdoğan'a karşı açık ara kazınıyorlar

- Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adını tartıştık. Beş parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdiler.

- Biz tüm anketlerde Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi. Her siyasi partinin araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar sonucunda belirlenmesi önerdik.

Kişisel hırslar Türkiye'ye tercih edildi

- Anladık ki şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti’yi bunun için kurmadık. Maalesef, bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından reddedildi.

- Altılı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma yetkisini kaybetmiştir. Ortak bir akıl platformu olmaktan çıkmış, bir noter masasına dönüşmüştür...

- Ancak ne bir noter masasında ne de kumar masasında olmayacağız.

Biz bu noter masasında olmayacağız

- Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Ülkemizi sadece kriz üreten ucube sisteme teslim etmeyeceğiz. Biz demeye devam edeceğiz.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı

- Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevini en iyi şekilde yaptınız. Milletimiz sizi sevdi ve bağrına bastı. Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor.

- Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Sizi göreve çağırıyorum. Vatanın bütünlüğü bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken Saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken size bir vazife verilmiştir.

- Vatanın bütünlüğü ve milletin özgürlüğü tehlike altındayken size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife sadece bir dayatmayı değil, topluca dayatmayı yıkma vazifesidir. Bu vazife sadece bir seçimi değil, geleceğin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir.

- Bu vazife millet iradesini tekrar hakim kılma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. Ya tarih olacağız ya tarih yapacağız.