Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandıktan sonra ertesi sezon olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'a eski çalıştırdığı kulüp Konyaspor talip oldu.

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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Konyaspor'da kötü gidişat devam ediyor. İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic yönetiminde beş maçtan da sahadan puansız olarak ayrılan Konyaspor'da yeni teknik direktör arayışı başladı.

Sırp teknik adamla henüz puan sevinci yaşamayan Konyaspor teknik direktörlük koltuğu için eski bir ismi gündemine aldı.

Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı

Konyaspor ile 1.5 yıllığına anlaşan Sırp teknik direktör kariyerinde daha önce 2009-2010 ve 2010-2011 yıllarında Partizan ile Sırbistan ligi şampiyonluğu yaşarken, yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti. Sırp teknik adam Konyaspor'un başında henüz puanla tanışamadı.

Sergen Yalçın ile görüşüldü

Konyaspor yönetimi, takımın başında daha önce 2017-2018 yılında görev alan Sergen Yalçın ile görüştü.

Son olarak Beşiktaş'ı yöneten ve Aralık 2021 yılından bu yana dinlenme kararı alan Sergen Yalçın, Konyaspor'u yönettiği 2017-2018 döneminde 10 maça çıkarken 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.