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Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı

İstanbul'da Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ümraniye'de inşaatı devam eden finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi.

Olay, Ümraniye'de yapımı devam eden finans merkezindeki bir binada saat 12.20 sıralarında yaşandı. Çok katlı binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Çevreye yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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