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SGK’dan EYT açıklaması! O belgeler için vakit kaybetmeyin! 'Emekli olur' yazısı almanıza gerek yok

SGK’dan EYT açıklaması! O belgeler için vakit kaybetmeyin! 'Emekli olur' yazısı almanıza gerek yok

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK’dan açıklama geldi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından SGK'dan açıklama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada, sigortalılara işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce bazı işverenler tarafından “Emekli Olur” yazısı talep edildiği belirtilerek "Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır" denildi.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir.

Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

O belgelere e-Devlet'ten ulaşılabiliyor

Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.

"Aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını sağlayacaktır"

Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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