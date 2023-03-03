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Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş isyanı! 63 gün geçti daha neyi bekliyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş isyanı! 63 gün geçti daha neyi bekliyorsunuz?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in katillerinin bulunması için Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'ya yeniden çağrıda bulunarak "Sinan Ateş öldürüleli, 9 hafta oldu. Neyi bekliyorsunuz?" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aralık ayında sokak ortasında cinayete kurban giden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için her cuma sosyal medya hesabından çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Davutoğlu, suikastin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Neyi bekliyorsunuz?" diyerek seslendi:

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Sinan Ateş öldürüleli,
9 hafta
63 gün
1512 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz?

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