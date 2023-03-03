BIST 5.155
DOLAR 18,90
EURO 20,08
ALTIN 1.122,67
HABER /  GÜNCEL

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 236'ya yükseldi

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 236'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklananların sayısı 236 oldu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 957 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 236'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 330 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 181 şüpheli hakkında yakalama kararı, 89 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 32'sinin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Konyaspor maçında ceza alan taraftarlara hukuki destek verecek
Fenerbahçe, Konyaspor maçında ceza alan taraftarlara hukuki destek verecek
Hatay'daki üniversiteden 195 kişilik en acı liste! Profesörler, personeller, öğrenciler...
Hatay'daki üniversiteden 195 kişilik en acı liste! Profesörler, personeller, öğrenciler...
Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı
Ümraniye Finans Merkezi'nde 51. katta yangın çıktı
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidecek mi?
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Meral Akşener açıkladı İYİ Parti Altılı Masa'dan kalktı! Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olun çağrısı yaptı
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Süper Lig ekibi, Sergen Yalçın'la görüştü! Geri dönüyor...
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Cübbeli Ahmet'ten, Mehmet Görmez'e 'şirk' ve 'vatana ihanet' suçlaması! Görmez'den ayetli cevap
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Depremzedeler Antalya'da kaza yaptı! Ölen ve yaralanan kişiler Gökhan Zan'ın akrabası çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet zirvesinde açıklamalar daireler 3+1 olacak
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Eksi Sözlük muamması açıldı mı? Ekşi Sözlük CEO'sundan flaş açıklama
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif