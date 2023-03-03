EYT yasalaştı, başvuru için akın ettiler! SGK şubeleri önünde EYT kuyruğu

AYDIN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Aydın’da da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.

"Gece haberi aldım, uyumadım hiç"

Aydın'da hiç uyumadan sabahın erken saatlerinde dilekçe vermek için geldiğini ifade eden vatandaşlardan Uğur Çelenli, "Resmi Gazete’de yayınlandı, yasamız çıktı. Herkese hayırlı olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Mutluyuz. Sabah erken saatlerde geldim. Gece haberi aldım. Uyumadım hiç ama olsun, bu eziyete değer. İnsanlarımıza sadece söyleyeceğim, sakin olsunlar. Bütün işleri hallediyorlar. Memurlar yardımcı oluyor. Birazcık sakin olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.