EYT yasalaştı, başvuru için akın ettiler! SGK şubeleri önünde EYT kuyruğu
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde emeklilik işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başlayan EYT'liler şubelere adeta akın etti. İşte Türkiye'nin dört bir yanından EYT kuyruğu görüntüleri...
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar e-devletin kilitlenmesi nedeniyle şubelere akın etti.
EYT’yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin dört bir yanında SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir SGK şubeleri önündeki yoğunluk kameralara yansıdı.
AYDIN
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Aydın’da da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.
"Gece haberi aldım, uyumadım hiç"
Aydın'da hiç uyumadan sabahın erken saatlerinde dilekçe vermek için geldiğini ifade eden vatandaşlardan Uğur Çelenli, "Resmi Gazete’de yayınlandı, yasamız çıktı. Herkese hayırlı olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Mutluyuz. Sabah erken saatlerde geldim. Gece haberi aldım. Uyumadım hiç ama olsun, bu eziyete değer. İnsanlarımıza sadece söyleyeceğim, sakin olsunlar. Bütün işleri hallediyorlar. Memurlar yardımcı oluyor. Birazcık sakin olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.