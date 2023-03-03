Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya ağır suçlamalar yönelterek masadan ayrıldı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etti.

Akşener, 1 yıldır oturduğu masaya "Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir" suçlamasını yöneltti.

İYİ Parti'nin adaylık için dayatmaya maruz kaldığını savunan Akşener, "Ne bir noter masasında ne bir kumar masasında olmayacağız." dedi, "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak"

Akşener'in ortalığı karıştıran açıklamaları sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan CHP MYK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirinin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.