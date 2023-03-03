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Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...

Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kaydetti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanı adayının kararlaştırılması için yapılan görüşme sonrasında partisinin genel idare kurulu üyeleri ile gerçekleştireceği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Millet sizi göreve çağırıyor'

Akşener, sert bir dille Millet İttifakı'nı eleştirerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak 'Millet sizi göreve çağırıyor' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Masadan kalkan Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor

Akşener'in açıklamalarının ardından AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!

#AltılıMasa

En acınası da "selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını" zanneden #AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için @kilicdarogluk 'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK’nun gölgesi olmaları:( Allah büyük!

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a ne çağrıda bulundu?

- Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevini en iyi şekilde yaptınız. Milletimiz sizi sevdi ve bağrına bastı. Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. - Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Sizi göreve çağırıyorum. Vatanın bütünlüğü bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken Saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken size bir vazife verilmiştir.

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