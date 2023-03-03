Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Erdoğan'ın İran atasözü yeniden gündeme geldi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılması sonrasında geçtiğimiz aylarda partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir iran atasözü olan ‘Nişestend u goftend u ber-hâstend (Oturdular, konuştular, dağıldılar) diyerek eleştirdiği sözleri yeniden gündeme geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masadan toplanıp dağılmak çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Altılı koalisyon dün adayını açıklamak üzere 12. kez toplanmıştı. Toplantıda İYİ Parti hariç CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. İYİ Parti'nin önerisine rağmen oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi.

Akşener masayı dağıttı

Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.

Erdoğan'ın İran atasözü yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte altılı masayla ilgili söyledikleri, Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masadan toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var: Oturdular, konuştular, dağıldılar."